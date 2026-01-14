Profissionais de saúde vacinam idosos da Casa dos Velhinhos, levando proteção e cuidado até a instituiçãoFoto: Divulgação
Cuidado que chega até quem mais precisa em Casimiro de Abreu
Vacinação contra pneumonia reforça proteção de idosos na Casa dos Velhinhos
Cuidado que chega até quem mais precisa em Casimiro de Abreu
Vacinação contra pneumonia reforça proteção de idosos na Casa dos Velhinhos
Restinga volta a ganhar vida no Praião de Barra de São João
Primeira etapa de recuperação ambiental marca novo capítulo de cuidado com a orla em Casimiro
Barra de São João entra no clima do Sesc Verão 2026 com shows nacionais e programação esportiva na orla
Distrito de Casimiro de Abreu será um dos palcos do maior evento de verão da região, com atrações no Praião e na Prainha a partir de 16 de janeiro
Vendaval atinge Casimiro de Abreu, derruba estrutura de mercado e assusta moradores
Temporal repentino provoca queda de árvores, interdita pontos da BR 101 e causa danos no Centro da cidade
Casimiro de Abreu atualiza estratégia de proteção e amplia olhar sobre riscos climáticos
Novo Plano de Contingência fortalece prevenção, inclui incêndios florestais e estiagem e orienta ações pelos próximos dois anos
Casimiro de Abreu abre inscrições para o projeto 90 Dias + Saúde
Iniciativa propõe três meses de cuidado, equilíbrio e mudança de hábitos para melhorar a qualidade de vida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.