Profissionais de saúde vacinam idosos da Casa dos Velhinhos, levando proteção e cuidado até a instituiçãoFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 14:34

Casimiro de Abreu - O cuidado com a saúde ganhou rosto, gesto e proximidade em Casimiro de Abreu. Profissionais da rede municipal estiveram na Casa dos Velhinhos para garantir mais proteção aos idosos, levando até o local a vacina pneumocócica 23-valente, conhecida como Pneumo 23, fundamental na prevenção de doenças graves.

A ação foi realizada por equipes da Unidade de Saúde da Família Nestor Ponciano, do bairro Santa Terezinha, que aplicaram as doses diretamente nos moradores da instituição. A iniciativa evita deslocamentos desnecessários, acolhe quem mais precisa e fortalece a atenção à saúde da população idosa.

A Pneumo 23 protege contra doenças pneumocócicas invasivas, como pneumonia, meningite e sepse, causadas por 23 tipos diferentes da bactéria pneumococo. Em pessoas idosas e com comorbidades, a imunização representa mais segurança, qualidade de vida e prevenção de internações.

Além dos idosos, a vacina é indicada para crianças a partir de cinco anos, adolescentes e adultos que fazem parte de grupos de risco, como pessoas com doenças crônicas, imunodeficiências, diabetes, problemas cardíacos, renais, hepáticos, neurológicos ou respiratórios, além de pacientes em hemodiálise ou com implante coclear.

A orientação é clara: quem se enquadra nos critérios deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina e manter o calendário em dia.

Em cada dose aplicada, Casimiro de Abreu reafirma um compromisso simples e essencial: cuidar das pessoas, com atenção, respeito e presença.