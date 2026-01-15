Atendimento presencial orienta consumidores sobre novas condições de parcelamento em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Atendimento presencial orienta consumidores sobre novas condições de parcelamento em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 09:14

Casimiro de Abreu - Consumidores de Casimiro de Abreu ganharam uma nova oportunidade para colocar as contas em dia e respirar mais aliviados. A autarquia Águas de Casimiro atualizou o decreto que regulamenta o parcelamento de débitos de água e esgoto, ampliando as condições de negociação e tornando o processo mais acessível à população.

Com a mudança, as dívidas podem ser parceladas em até 30 vezes, respeitando valor mínimo calculado com base na UFINCA. A proposta é simples: facilitar acordos, reduzir a inadimplência e evitar situações mais duras, como corte no fornecimento de água ou abertura de processos judiciais.

A atualização também simplifica os procedimentos para quem busca regularizar a situação. Menos burocracia e mais clareza fazem parte da nova lógica adotada, alinhada à realidade financeira de muitas famílias do município.

Para a presidente da Águas de Casimiro, Juliana Franco, a medida une sensibilidade social e responsabilidade administrativa. Segundo ela, modernizar as regras de parcelamento fortalece o atendimento ao público, melhora a saúde financeira da autarquia e garante a continuidade de um serviço essencial para a cidade.

Quem quiser aderir ao parcelamento deve procurar o atendimento presencial da Águas de Casimiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Pastor Luís Laurentino da Silva, 109, no Centro.