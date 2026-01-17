Pique Novo, Araketu e Vitor Kley estão entre as atrações musicais que se apresentam na Arena Sesc Verão 2026 em Casimiro - Foto: Divulgação

Publicado 17/01/2026 13:05

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu entra de vez no clima do verão e assume protagonismo no calendário cultural da Costa do Sol. A cidade recebe, entre os dias 17 de janeiro e 1º de fevereiro, o Sesc Verão 2026, evento gratuito que transforma Barra de São João em um grande espaço de convivência, lazer e entretenimento para moradores e turistas.

A programação se concentra no Praião e na Prainha, dois cartões-postais do distrito, que passam a reunir música, esporte, cultura, recreação e ações de bem-estar ao longo de pouco mais de duas semanas. A Arena Sesc Verão, montada no Praião, será o ponto de encontro para os shows nacionais. Charlie Brown Jr. abre a agenda no sábado, dia 17, seguido por Vitor Kley no domingo, 18. Também estão confirmadas apresentações de Swing e Simpatia, Araketu, Leandro Sapucahy e Pique Novo. Aos sábados, os shows começam às 22h, e aos domingos, às 21h.

A Prainha de Barra de São João valoriza a cena local com artistas da região, sempre a partir das 16h30. Passam pelo palco Banda Faya, Diego Black, Ruan Solis, Afroribeirinhos, Thati Dias e Omnia Vincit, reforçando a diversidade musical e o espaço para novos talentos.

O esporte também ocupa lugar de destaque. Oficinas gratuitas no Praião colocam o público em contato direto com campeões olímpicos e mundiais em modalidades como beach tennis, futevôlei, vôlei de praia, skate e futebol freestyle. A programação inclui ainda jogo demonstrativo da equipe de vôlei de praia do Sesc Botafogo e o Jogo das Estrelas, reunindo atletas e convidados. Durante todo o dia, das 9h às 17h, crianças contam com atividades recreativas e brinquedos infláveis.

Na Prainha, intervenções culturais, apresentações circenses, dança aérea e ações de promoção da saúde e preservação ambiental ampliam a experiência do evento. Um dos destaques é a intervenção literária “A poesia salva vidas”, que mistura arte, leitura e sensibilidade em plena areia.

Exposições interativas completam a programação, com propostas que unem poesia, saúde, autocuidado e valorização dos ecossistemas costeiros, convidando o público a desacelerar, observar e refletir.

Além do impacto cultural, o Sesc Verão movimenta a economia local, fortalece o turismo, aquece o comércio e a rede hoteleira e gera empregos temporários. A programação completa será divulgada em breve no site oficial do evento.