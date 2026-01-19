Veículo recuperado pela Polícia Militar após ação durante a madrugada em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução
Polícia recupera dois carros roubados em poucas horas em Casimiro
Ação rápida da PM devolve veículos aos donos e reforça sensação de segurança no município
Casimiro vira palco do verão com música, esporte e cultura à beira-mar
Sesc Verão 2026 leva grandes shows, oficinas esportivas e atrações culturais ao Praião e à Prainha de Barra de São João
Parcelamento ampliado dá novo fôlego a consumidores de Casimiro de Abreu
Atualização de decreto permite negociar contas de água e esgoto em até 30 vezes
Cuidado que chega até quem mais precisa em Casimiro de Abreu
Vacinação contra pneumonia reforça proteção de idosos na Casa dos Velhinhos
Restinga volta a ganhar vida no Praião de Barra de São João
Primeira etapa de recuperação ambiental marca novo capítulo de cuidado com a orla em Casimiro
Barra de São João entra no clima do Sesc Verão 2026 com shows nacionais e programação esportiva na orla
Distrito de Casimiro de Abreu será um dos palcos do maior evento de verão da região, com atrações no Praião e na Prainha a partir de 16 de janeiro
