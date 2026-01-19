Veículo recuperado pela Polícia Militar após ação durante a madrugada em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Publicado 19/01/2026 10:42

Casimiro de Abreu - A Polícia Militar entrou em ação e conseguiu recuperar dois veículos roubados em diferentes pontos de Casimiro de Abreu ao longo da madrugada de sábado, dia 17. As ocorrências, registradas em bairros distintos, chamaram atenção pela rapidez das abordagens e pelo desfecho positivo para as vítimas.

No bairro São João, policiais do 32º BPM localizaram uma caminhonete Hyundai H100 branca após denúncia anônima. O veículo havia sido roubado no dia anterior e foi encontrado estacionado na região central. A caminhonete foi encaminhada para a 121ª Delegacia de Polícia, onde, após os procedimentos legais, acabou devolvida ao proprietário.

Horas depois, ainda durante o patrulhamento noturno, outra equipe do batalhão encontrou um Chevrolet Onix preto abandonado em um terreno no Loteamento São João, no distrito de Barra de São João. O carro havia sido roubado pouco tempo antes no município de Macaé.

Durante a mesma ação, os policiais localizaram dois aparelhos celulares pertencentes à vítima, escondidos em um terreno baldio nas proximidades. O veículo e os objetos recuperados foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada e os bens restituídos.

As ações reforçam a importância do patrulhamento ostensivo e da colaboração da população por meio de denúncias, fundamentais para a recuperação de bens e o combate aos crimes patrimoniais na região.