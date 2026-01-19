Público ocupa a orla de Barra de São João e transforma o distrito em ponto de encontro no verão - Foto: Cadu Duarte

Publicado 19/01/2026 20:26

Casimiro de Abreu - Barra de São João assume o protagonismo da estação mais quente do ano e se consolida como um dos principais polos de lazer do interior fluminense. O Sesc Verão 2026 começou movimentando o distrito de Casimiro de Abreu com uma programação gratuita que mistura grandes shows, esporte, cultura e atividades para toda a família, ocupando espaços simbólicos como a Prainha e o Praião.

O primeiro fim de semana já deu o tom do evento. Nos dias 17 e 18 de janeiro, a música atraiu moradores e turistas. Na sexta-feira, o público cantou junto ao som de Charlie Brown Jr., em uma noite marcada por nostalgia e energia. No sábado, a banda Sal Doce aqueceu a plateia antes da entrada de Vitor Kley, que embalou a orla com sucessos de clima leve e cara de verão.

A agenda musical segue ao longo do mês, sempre aos fins de semana. Swing & Simpatia se apresenta no dia 24 de janeiro, seguido por Araketu no dia 25. Leandro Sapucahy sobe ao palco no dia 31, e o encerramento acontece em 1º de fevereiro, com o grupo Pique Novo, fechando a temporada em clima de festa.

O esporte também ganha espaço e aproxima o público de grandes nomes. O Praião recebe oficinas de Futebol Freestyle com Adonias, Vôlei de Praia com a campeã olímpica Jackie Silva, Skate com Ítalo Penarrubia, além de futmesa e altinha com Rafaella Fontes. A programação inclui ainda jogo demonstrativo do Vôlei de Praia do Sesc Botafogo e o Jogo das Estrelas, reunindo atletas e convidados. Crianças e famílias contam, durante todo o dia, com recreação e brinquedos infláveis.

Realizado pelo Sesc RJ, com correalização do Sindicomércio e apoio institucional e local, o Sesc Verão 2026 reforça Barra de São João como cenário de convivência, lazer e oportunidades, aquecendo o comércio e valorizando o verão como tempo de encontros e boas histórias.