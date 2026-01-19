Público ocupa a orla de Barra de São João e transforma o distrito em ponto de encontro no verãoFoto: Cadu Duarte
Barra de São João vira vitrine do verão e reúne música, esporte e encontros
Música, esporte e família transformam o litoral de Casimiro em palco de verão
Polícia recupera dois carros roubados em poucas horas em Casimiro
Casimiro vira palco do verão com música, esporte e cultura à beira-mar
Parcelamento ampliado dá novo fôlego a consumidores de Casimiro de Abreu
Cuidado que chega até quem mais precisa em Casimiro de Abreu
