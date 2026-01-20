Equipes realizam vistorias técnicas para coibir ligações irregulares e proteger o sistema de abastecimento - Foto: Divulgação

Equipes realizam vistorias técnicas para coibir ligações irregulares e proteger o sistema de abastecimentoFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 11:27

Casimiro de Abreu - O acesso regular à água, direito básico de todos, passa a ser tratado com ainda mais rigor em Casimiro de Abreu. A autarquia Águas de Casimiro intensificou as ações de combate às ligações irregulares, prática conhecida como gato, que compromete o abastecimento, gera prejuízos e afeta diretamente quem mantém o serviço em dia.

As fiscalizações estão sendo realizadas em diferentes pontos do município, em uma atuação integrada com a Secretaria de Segurança Pública. O trabalho inclui vistorias técnicas, identificação de irregularidades e adoção de medidas legais contra os responsáveis. A iniciativa busca não apenas punir, mas também prevenir danos maiores à rede de distribuição.

As ligações clandestinas provocam vazamentos, reduzem a pressão da água, aumentam o risco de contaminação e sobrecarregam o sistema de saneamento. Na prática, quem paga a conta acaba sendo penalizado por um problema que poderia ser evitado com responsabilidade coletiva.

O reforço na fiscalização também tem um caráter educativo. A proposta é estimular o uso consciente da água, promover justiça social e garantir um abastecimento seguro e contínuo para toda a população, especialmente nos períodos de maior consumo.

Moradores que tenham dúvidas sobre a situação da ligação em seus imóveis ou que desejem regularizar pendências podem buscar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Pastor Luís Laurentino da Silva, número 109, no Centro. Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone 2778-2105.