Equipes realizam vistorias técnicas para coibir ligações irregulares e proteger o sistema de abastecimentoFoto: Divulgação
Água justa começa na rede: Casimiro reforça combate às ligações clandestinas
Fiscalizações ganham força para proteger o abastecimento, garantir segurança e evitar prejuízos à população
Barra de São João vira vitrine do verão e reúne música, esporte e encontros
Sesc Verão 2026 leva shows nacionais, oficinas esportivas e lazer gratuito ao litoral de Casimiro de Abreu
Polícia recupera dois carros roubados em poucas horas em Casimiro
Ação rápida da PM devolve veículos aos donos e reforça sensação de segurança no município
Parcelamento ampliado dá novo fôlego a consumidores de Casimiro de Abreu
Atualização de decreto permite negociar contas de água e esgoto em até 30 vezes
