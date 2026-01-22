Autoridades e representantes da concessionária acompanham de perto a estrutura da subestação e os projetos de expansão do sistema elétrico no município - Foto: Divulgação

Autoridades e representantes da concessionária acompanham de perto a estrutura da subestação e os projetos de expansão do sistema elétrico no municípioFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 16:51

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu entra em uma nova fase no fornecimento de energia elétrica. O município passou a contar com um plano de expansão da rede após reunião entre lideranças locais e a concessionária Enel, com foco na redução das quedas de energia e no fortalecimento da infraestrutura necessária para o crescimento econômico da cidade.

O encontro ocorreu nesta quarta-feira (21) e teve como principal pauta a instabilidade no fornecimento elétrico, problema que afeta moradores, comerciantes e empresários. Durante a conversa, foi apresentado um conjunto de medidas para garantir mais segurança energética, especialmente diante da implantação do Parque Industrial Tecnológico, considerado estratégico para a geração de empregos e atração de novos investimentos.

Como resposta às demandas, a concessionária anunciou que o quarto alimentador da subestação local deve entrar em operação em até 90 dias. A medida amplia a capacidade do sistema, redistribui a carga e aumenta a estabilidade do fornecimento tanto na sede do município quanto na Região Serrana. Além disso, a empresa confirmou um plano de investimentos de R$ 6,1 bilhões até 2027, com avanço no licenciamento de novas estruturas e modernização da rede elétrica.

Entre as ações previstas, também está a realização de um mutirão de podas de árvores, iniciativa que busca reduzir riscos de interrupções e reforçar a segurança da população. Após a reunião, autoridades e representantes da concessionária realizaram uma visita técnica à subestação instalada ao lado do Parque de Exposições, onde acompanharam detalhes da estrutura atual e dos projetos de ampliação.

O diálogo entre poder público, setor produtivo e concessionária foi apontado como passo decisivo para garantir energia confiável e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento. Para moradores e empresários, a expectativa é que as medidas anunciadas representem mais estabilidade no dia a dia e novas oportunidades para o futuro da cidade.