Representantes de Casimiro de Abreu participaram de encontro técnico para ampliar parcerias e captar recursos federaisFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 14:14

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu ampliou a articulação institucional ao participar do evento Pacto pela Retomada de Parcerias, promovido pela Fundação Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu gestores públicos, técnicos e representantes de municípios com o objetivo de fortalecer o diálogo com o governo federal e acelerar projetos de saneamento básico e ambiental.

A presença do município no debate reforçou a busca por soluções concretas para demandas históricas. Entre as prioridades estão a reativação da Estação de Tratamento de Esgoto de Professor Souza e a implantação de novas unidades em Rio Dourado e Boa Esperança, iniciativas consideradas estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população e ampliar a infraestrutura urbana.

Durante o evento, especialistas destacaram a importância da cooperação entre municípios, entidades técnicas e instituições federais para enfrentar o subfinanciamento do setor, sobretudo em cidades de médio e pequeno porte. A troca de experiências e orientações técnicas também foi apontada como fundamental para destravar obras paralisadas e garantir mais eficiência na aplicação de recursos públicos.

A participação no encontro sinaliza um movimento de planejamento e busca por investimentos, com foco em projetos que impactam diretamente a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento local. O município agora segue com os procedimentos técnicos necessários para viabilizar as parcerias e transformar as propostas em ações efetivas.