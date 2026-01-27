Doadores de Casimiro de Abreu participam de mutirão e seguem para o Hemolagos, em Cabo Frio - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 11:08

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu mostra força quando o assunto é solidariedade. A campanha Sangue Bom mobiliza moradores, organiza mutirões e mantém o fluxo de doadores rumo ao Hemolagos, em Cabo Frio, fortalecendo os estoques de sangue e ampliando as chances de salvar vidas.

No último sábado, mais de 30 voluntários participaram da ação e contribuíram para o atendimento de pacientes que dependem de transfusões. Para facilitar a participação, os doadores contam com transporte gratuito e lanche, garantindo conforto e cuidado durante a jornada solidária.

O próximo mutirão já tem data marcada: 7 de fevereiro. Interessados podem participar entrando em contato pelo telefone (22) 99272 8066. A iniciativa busca ampliar o número de doadores regulares e estimular a cultura da doação no município.

Cada bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, o que torna cada gesto essencial. A campanha reforça que doar sangue é um ato simples, seguro e capaz de transformar histórias.

A mobilização permanente aproxima a população do tema, fortalece a rede de saúde e mantém viva a corrente de solidariedade que faz de Casimiro de Abreu um exemplo quando o assunto é salvar vidas.