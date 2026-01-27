Doadores de Casimiro de Abreu participam de mutirão e seguem para o Hemolagos, em Cabo FrioFoto: Divulgação
Doação de sangue mobiliza Casimiro de Abreu e reforça estoques do Hemolagos
Campanha Sangue Bom leva voluntários a Cabo Frio e transforma solidariedade em vidas salvas
Casimiro mira novos investimentos em saneamento e articula parcerias com a Funasa
Participação em evento no Rio fortalece diálogo e abre caminho para retomada de obras e projetos ambientais no município
Verão ganha ritmo e energia com Swing & Simpatia e Araketu em Casimiro
Shows gratuitos, esporte e cultura transformam Barra de São João em palco de festa, lazer e encontro neste fim de semana
Casimiro de Abreu avança na energia e ganha reforço na rede elétrica
Reunião com a Enel garante novo alimentador, ampliação da infraestrutura e investimentos bilionários para reduzir quedas de luz e impulsionar o desenvolvimento
Água justa começa na rede: Casimiro reforça combate às ligações clandestinas
Fiscalizações ganham força para proteger o abastecimento, garantir segurança e evitar prejuízos à população
Barra de São João vira vitrine do verão e reúne música, esporte e encontros
Sesc Verão 2026 leva shows nacionais, oficinas esportivas e lazer gratuito ao litoral de Casimiro de Abreu
