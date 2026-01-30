Equipes técnicas atuam em áreas críticas para reforçar a rede elétrica e reduzir interrupções no fornecimento de energia - Foto: Divulgação

Equipes técnicas atuam em áreas críticas para reforçar a rede elétrica e reduzir interrupções no fornecimento de energiaFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:50

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu iniciou uma ofensiva técnica para enfrentar um problema que afeta a rotina de moradores e comerciantes: as quedas frequentes de energia elétrica. A mobilização reúne diferentes áreas da administração municipal e a concessionária responsável pelo serviço, com foco no diagnóstico de pontos críticos e na execução de medidas preventivas para garantir mais estabilidade no fornecimento.

O trabalho começou com um levantamento detalhado da Defesa Civil, que identificou locais onde a rede elétrica apresenta maior vulnerabilidade. No Village do Poeta, as primeiras vistorias apontaram postes deteriorados e vegetação próxima da fiação como fatores de risco para interrupções e acidentes.

As equipes atuaram com poda de árvores, substituição de postes danificados e monitoramento de novas áreas sensíveis. A proposta é antecipar problemas antes que se transformem em apagões, ampliando a segurança e reduzindo transtornos para a população.

A operação segue nas próximas semanas, com cronograma que inclui outros bairros do município. Moradores são orientados a informar pontos de risco e respeitar o isolamento das áreas durante os serviços, contribuindo para a eficácia das ações.

A iniciativa marca um passo importante na busca por infraestrutura mais segura e eficiente, com impacto direto na qualidade de vida e no funcionamento de serviços essenciais da cidade.