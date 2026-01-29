Suspeito foi localizado em casa no bairro Nova Barra após ação conjunta das forças de segurança - Foto: Reprodução

Suspeito foi localizado em casa no bairro Nova Barra após ação conjunta das forças de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 29/01/2026 13:10

Casimiro de Abreu - O silêncio da manhã foi quebrado pela chegada da polícia no bairro Nova Barra. Dentro de casa, um homem apontado como autor de um homicídio ocorrido horas antes em Barra de São João foi localizado e preso em Casimiro de Abreu, na quarta-feira, 28.

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência do 32º Batalhão da Polícia Militar, apoiado por informações repassadas pela Polícia Civil. Os dados indicavam que o suspeito havia retornado à própria residência depois do crime e tentava se manter fora do radar das autoridades.

Ao perceber a aproximação das equipes, o homem não reagiu e se rendeu. Ele foi conduzido para a 121ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados.

O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, já possuía anotação criminal por vias de fato, caracterizada como contravenção penal. Agora, ele responde por homicídio doloso, quando há intenção de matar, crime que pode resultar em pena de até 40 anos de prisão, conforme as circunstâncias do caso.

A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime e as circunstâncias do ocorrido no distrito de Barra de São João.