Arena montada no Praião de Barra de São João recebe grandes shows e atividades gratuitas para o públicoFoto: Ilustração
Casimiro vira palco do verão com Sapucahy e Pique Novo
Último fim de semana do Sesc Verão reúne shows, esporte, cultura e ações ambientais em Barra de São João
Suspeito de homicídio é localizado em casa e preso em Casimiro de Abreu
Ação integrada entre polícias Civil e Militar leva à captura de homem acusado de matar no distrito de Barra de São João
Postos de saúde entram em reforma e ampliam cuidado em Casimiro
Obras alcançam unidades da Serra ao litoral e começam pelo posto de Rio Dourado, com melhorias na estrutura e no atendimento
Doação de sangue mobiliza Casimiro de Abreu e reforça estoques do Hemolagos
Campanha Sangue Bom leva voluntários a Cabo Frio e transforma solidariedade em vidas salvas
Casimiro mira novos investimentos em saneamento e articula parcerias com a Funasa
Participação em evento no Rio fortalece diálogo e abre caminho para retomada de obras e projetos ambientais no município
Verão ganha ritmo e energia com Swing & Simpatia e Araketu em Casimiro
Shows gratuitos, esporte e cultura transformam Barra de São João em palco de festa, lazer e encontro neste fim de semana
