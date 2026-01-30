Arena montada no Praião de Barra de São João recebe grandes shows e atividades gratuitas para o público - Foto: Ilustração

Publicado 30/01/2026 12:36

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu entra no clima da despedida do Sesc Verão 2026 com um fim de semana que mistura música, esporte, arte e lazer à beira-mar. A Arena montada no Praião de Barra de São João recebe Leandro Sapucahy no sábado, às 22h, e o grupo Pique Novo no domingo, às 21h, em noites que prometem reunir moradores e visitantes em torno de sucessos do samba e do pagode.

Barra de São João concentra a programação do evento, que transforma o Praião e a Prainha em espaços de convivência, movimento e descoberta. Além dos shows nacionais, o palco da Prainha abre espaço para talentos locais, com Thati Dias no sábado e Omnia Vincit no domingo, sempre a partir das 16h30, reforçando a conexão entre cultura regional e grandes atrações.

O esporte também ocupa lugar central na agenda. Oficinas e apresentações reúnem atletas reconhecidos, como Ítalo Penarrubia no skate e Rafaella Fontes na futmesa e altinha, além de atividades com a equipe de vôlei de praia do Sesc Botafogo e o Jogo das Estrelas. Ao longo do dia, crianças e jovens participam de brincadeiras e atividades recreativas, enquanto o público acompanha intervenções culturais, ações de saúde e iniciativas voltadas à preservação ambiental.

Na Prainha, exposições interativas convidam o público a experimentar poesia, refletir sobre cuidados com a saúde e conhecer os ecossistemas costeiros da região. A programação inclui ainda ações de sustentabilidade voltadas ao descarte correto de resíduos, ampliando o diálogo entre lazer e consciência ambiental.

O Sesc Verão encerra sua passagem por Casimiro de Abreu como um encontro entre diversão, cultura e economia local. O projeto movimenta o turismo, fortalece o comércio e amplia o acesso da população a atividades culturais e esportivas, consolidando Barra de São João como um dos pontos mais vibrantes da temporada.