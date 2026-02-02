Foice usada na agressão foi apreendida e levada para a delegacia - Foto: Reprodução

Publicado 02/02/2026 12:34

Casimiro de Abreu - Um desentendimento em uma área rural de Casimiro de Abreu quase terminou em tragédia e acabou com um homem preso por tentativa de homicídio. O caso aconteceu no sábado, dia 31 de janeiro, após o suspeito invadir um sítio e iniciar uma briga violenta com o proprietário.

A confusão mobilizou equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar, acionadas por moradores da região central do município. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado armado com uma foice, tentando atingir o dono da propriedade. A vítima sofreu ferimentos graves durante a agressão, teve um braço quebrado e precisou ser socorrida para o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu.

Segundo a Polícia Militar, o homem entrou no sítio de forma agressiva, deu início à discussão e elevou o conflito a um nível extremo ao empunhar a ferramenta agrícola contra o proprietário, colocando a vida da vítima em risco.

O agressor foi detido ainda no local e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde acabou autuado por tentativa de homicídio. Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram que o preso possui uma extensa ficha criminal, com anotações por homicídio, crimes contra a dignidade sexual, tráfico de drogas, violência doméstica, lesões corporais e porte de entorpecentes, somando 23 registros.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.