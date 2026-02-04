Sacolé terapêutico à base de capim-limão e maracujá foi lançado durante ação de saúde em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:52

Casimiro de Abreu - O cuidado com a saúde ganhou sabor e afeto em Casimiro de Abreu. A cidade apresentou ao público o Sacolé Terapêutico, novo produto da linha de fitoterápicos Minha Terra, criado para promover relaxamento, bem-estar e qualidade de vida de forma simples, acessível e natural. A novidade foi lançada no último sábado, dia 31, durante a caminhada Mais Saúde, que marcou o encerramento da campanha Janeiro Branco, dedicada à saúde mental.

Pensado como uma alternativa leve e refrescante para os dias quentes, o sacolé combina capim-limão e maracujá, duas plantas conhecidas pelas propriedades calmantes. O capim-limão, tradicionalmente usado em chás, auxilia na redução do estresse, da ansiedade leve e da irritabilidade, além de favorecer um sono mais tranquilo. Já o maracujá contribui para a sensação de relaxamento, oferece vitaminas importantes ao organismo e aproveita até as sementes, ricas em fibras alimentares.

Mais do que um produto, a iniciativa carrega uma proposta educativa. O sacolé passa a ser distribuído gratuitamente em ações de saúde, como rodas de conversa, salas de espera das unidades, atividades físicas do projeto 90 Dias Mais Saúde e encontros comunitários. A ideia é mostrar, na prática, que hábitos saudáveis também podem nascer do que está presente no dia a dia das pessoas.

Idealizador do Minha Terra, o farmacêutico e nutricionista Rene Santos destaca que o projeto valoriza o uso consciente das plantas medicinais e aproxima a população de práticas integrativas. Segundo ele, é possível cuidar da saúde com simplicidade, conhecimento e respeito à natureza, sem abrir mão da ciência.

A linha de Fitoterápicos Minha Terra é desenvolvida a partir da união entre conhecimento científico e saber popular, com produtos certificados pela Fiocruz. A iniciativa conta com parcerias da RedesFito Fiocruz e apoio institucional do Conleste, fortalecendo experiências locais e regionais voltadas ao cuidado integral e à promoção da saúde.