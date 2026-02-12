Equipe de saúde orienta passageiros e distribui autotestes de HIV na rodoviária - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 13:29

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu transformou o movimento da rodoviária em espaço de cuidado e informação na tarde da última quarta-feira, dia 11. Passageiros que embarcavam e desembarcavam no Terminal Rodoviário receberam orientações sobre saúde sexual, materiais educativos e preservativos durante uma ação do Programa Municipal de Saúde IST Aids.

A iniciativa, realizada às vésperas do Carnaval, apostou na abordagem direta e acessível para ampliar a conscientização em um período marcado por grande circulação de pessoas. Além da distribuição de preservativos masculinos e lubrificantes, a equipe apresentou uma novidade que chamou atenção de quem passava pelo local: o autoteste de HIV.

O autoteste é um método de triagem prático e sigiloso, que permite a realização do exame fora de unidades de saúde. O procedimento é feito por meio da coleta de fluido oral e oferece ao usuário mais autonomia e privacidade. A proposta é facilitar o acesso ao diagnóstico precoce e incentivar o cuidado com a própria saúde.

Durante a ação, profissionais conversaram com a população, esclareceram dúvidas e reforçaram a importância da prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ventarolas informativas também foram distribuídas, aproveitando o clima pré-carnavalesco para aproximar o tema do cotidiano das pessoas.

A enfermeira Fabienne Cordeiro, responsável pelo Programa de Saúde IST Aids, destacou que levar o debate para espaços públicos contribui para quebrar tabus. Segundo ela, unir linguagem simples e informação técnica ajuda a vencer barreiras em torno de um assunto ainda cercado de preconceito. Ela reforçou que conhecimento gera proteção e que o uso de preservativo continua sendo uma das formas mais eficazes de prevenção.

A ação integra o calendário de atividades de saúde pública do município e busca ampliar o acesso à informação de forma clara, direta e acolhedora, especialmente em períodos de maior exposição a riscos.

