Equipe de saúde orienta passageiros e distribui autotestes de HIV na rodoviáriaFoto: Divulgação
Casimiro de Abreu leva prevenção ao terminal rodoviário e distribui autotestes de HIV
Ação pré-Carnaval orienta passageiros sobre saúde sexual e amplia acesso a diagnóstico rápido e sigiloso
Professor Souza pode ganhar ETA mais moderna e eficiente
Projeto prevê melhorias estruturais e reforço no abastecimento de água do distrito
Chuva intensa compromete via e provoca erosão em Barra de São João
Trecho da Avenida Atlântica sofre danos após temporal e passa por avaliação técnica
Casimiro aposta em bem-estar e lança sacolé terapêutico à base de plantas medicinais
Produto une capim-limão e maracujá, valoriza saberes populares e vira símbolo das ações de saúde no verão
Briga em sítio termina com homem preso por tentativa de homicídio em Casimiro
Suspeito invadiu propriedade rural armado com foice, feriu o dono do local e foi detido pela Polícia Militar
Fiscalização aperta o cerco e combate "gatos" de água em Professor Souza
Ações em Casimiro de Abreu cortam ligações clandestinas, alertam para riscos à saúde e ampliam chances de regularização
