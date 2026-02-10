Estação de Tratamento de Água de Professor Souza passa por avaliação técnica para futura modernização - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - O sistema de abastecimento de água de Professor Souza entrou no radar de melhorias e pode passar por uma nova fase de modernização. Técnicos da Águas de Casimiro estiveram na Estação de Tratamento de Água do distrito para avaliar as condições da unidade e discutir uma reforma que promete impactar diretamente a rotina dos moradores.

Inaugurada em 1996, a ETA passou pela última intervenção estrutural há quase uma década, em 2016. Desde então, o crescimento da demanda e o desgaste natural da estrutura tornaram necessária uma nova atualização, tanto para garantir melhores condições de trabalho aos servidores quanto para aumentar a eficiência no fornecimento de água à população local.

Segundo a presidente da Águas de Casimiro, Juliana Franco, o projeto de reforma já está concluído e foi elaborado com foco no presente e no futuro do distrito. A proposta busca fortalecer o sistema, ampliar a capacidade operacional da estação e assegurar mais regularidade no abastecimento.

A expectativa é que, com a modernização, Professor Souza conte com um serviço mais estável e preparado para acompanhar o desenvolvimento da região, refletindo diretamente na qualidade de vida dos moradores.

