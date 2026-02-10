Estação de Tratamento de Água de Professor Souza passa por avaliação técnica para futura modernizaçãoFoto: Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Casimiro de Abreu - O sistema de abastecimento de água de Professor Souza entrou no radar de melhorias e pode passar por uma nova fase de modernização. Técnicos da Águas de Casimiro estiveram na Estação de Tratamento de Água do distrito para avaliar as condições da unidade e discutir uma reforma que promete impactar diretamente a rotina dos moradores.
Inaugurada em 1996, a ETA passou pela última intervenção estrutural há quase uma década, em 2016. Desde então, o crescimento da demanda e o desgaste natural da estrutura tornaram necessária uma nova atualização, tanto para garantir melhores condições de trabalho aos servidores quanto para aumentar a eficiência no fornecimento de água à população local.
Segundo a presidente da Águas de Casimiro, Juliana Franco, o projeto de reforma já está concluído e foi elaborado com foco no presente e no futuro do distrito. A proposta busca fortalecer o sistema, ampliar a capacidade operacional da estação e assegurar mais regularidade no abastecimento.
A expectativa é que, com a modernização, Professor Souza conte com um serviço mais estável e preparado para acompanhar o desenvolvimento da região, refletindo diretamente na qualidade de vida dos moradores.
Estação de Tratamento de Água de Professor Souza passa por avaliação técnica para futura modernização - Foto: Divulgação
Estação de Tratamento de Água de Professor Souza passa por avaliação técnica para futura modernizaçãoFoto: Divulgação
fotogaleria
Estação de Tratamento de Água de Professor Souza passa por avaliação técnica para futura modernização
Estação de Tratamento de Água de Professor Souza passa por avaliação técnica para futura modernização