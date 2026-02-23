Audiência pública na Câmara vai detalhar aplicação de recursos e metas da Saúde municipal - Foto: Ilustração

Publicado 23/02/2026 11:21

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu convocou a população para acompanhar de perto como o dinheiro público tem sido aplicado na rede municipal. A prestação de contas será apresentada no dia 25 de fevereiro, às 14h, na Câmara Municipal, em audiência aberta ao público.

Durante o encontro, a equipe técnica vai detalhar os dados do 3º Quadrimestre de 2025, além da Programação Anual de Saúde para 2025 e 2026. Também entram na pauta o Relatório Anual de Gestão de 2025 e o Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029.

A audiência pública é um instrumento previsto em lei e garante transparência na aplicação dos recursos, permitindo que moradores acompanhem metas, investimentos, resultados alcançados e desafios enfrentados pela rede municipal.

A publicação oficial da convocação consta no Jornal Oficial do Município, edição 1716, página 14, disponível no portal da transparência.

