Caminhão hidrojato tem capacidade para oito mil litros de dejetos e quatro mil litros de águaFoto: Divulgação
Casimiro ganha reforço na rede de esgoto com caminhão hidrojato 0 km
Novo equipamento amplia capacidade de atendimento e pode gerar economia de R$ 1 milhão por ano
Revólver é apreendido na orla de Barra de São João e homem acaba preso
Abordagem da PM durante patrulhamento identifica arma calibre 38 com cinco munições intactas
Casimiro de Abreu leva prevenção ao terminal rodoviário e distribui autotestes de HIV
Ação pré-Carnaval orienta passageiros sobre saúde sexual e amplia acesso a diagnóstico rápido e sigiloso
Professor Souza pode ganhar ETA mais moderna e eficiente
Projeto prevê melhorias estruturais e reforço no abastecimento de água do distrito
Chuva intensa compromete via e provoca erosão em Barra de São João
Trecho da Avenida Atlântica sofre danos após temporal e passa por avaliação técnica
Casimiro aposta em bem-estar e lança sacolé terapêutico à base de plantas medicinais
Produto une capim-limão e maracujá, valoriza saberes populares e vira símbolo das ações de saúde no verão
