Caminhão hidrojato tem capacidade para oito mil litros de dejetos e quatro mil litros de águaFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2026 21:42

Casimiro de Abreu - A autarquia Águas de Casimiro colocou nas ruas um caminhão hidrojato 0 km que promete mudar a rotina dos serviços de esgotamento sanitário no município. O novo equipamento reforça a estrutura operacional e amplia a capacidade de resposta em atendimentos emergenciais e na manutenção preventiva da rede.

O veículo possui três eixos, tanque com capacidade para transportar até oito mil litros de dejetos e reservatório de quatro mil litros de água, utilizado na limpeza e desobstrução de galerias e fossas públicas. A tecnologia embarcada permite mais eficiência nas intervenções, principalmente em períodos de maior demanda.

Segundo a direção da autarquia, a aquisição representa economia estimada em cerca de R$ 1 milhão por ano, já que parte do serviço era executada por empresa terceirizada. A medida garante mais autonomia operacional, reduz custos a médio e longo prazo e oferece maior agilidade no atendimento à população.

Além do impacto financeiro, o investimento fortalece a saúde pública e contribui para a preservação ambiental, mantendo fossas e redes de esgoto em condições adequadas de funcionamento.