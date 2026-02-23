Cursos serão realizados na Escola Patrick Marchon Portal, com inscrições presenciais e vagas limitadas - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 11:20

Casimiro de Abreu - A qualificação profissional ganhou novo capítulo em Casimiro de Abreu. A unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica no município abriu matrículas para cursos gratuitos que prometem ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições acontecem nos dias 23, 24 e 25, das 18h às 21h, na Escola Patrick Marchon Portal, local onde também serão realizadas as aulas. Ao todo, são 80 vagas distribuídas entre três formações: Apoio à Inclusão Escolar, com 40 oportunidades, Assistente Administrativo, com 20, e Assistente de Recursos Humanos, também com 20 vagas.

Os cursos são voltados para maiores de 18 anos com Ensino Médio completo. Para garantir a matrícula, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Como as vagas são limitadas, o preenchimento segue a ordem de chegada.

A iniciativa reforça o papel da educação técnica como ferramenta de transformação social e alternativa concreta para quem deseja crescer profissionalmente.