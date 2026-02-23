Período de defeso garante a preservação do Rio São João e o equilíbrio das espécies - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 11:21

Casimiro de Abreu - O Rio São João vive um período decisivo para a preservação ambiental em Casimiro de Abreu. O defeso segue em vigor e impõe restrições à pesca com o objetivo de assegurar a reprodução das espécies nativas e manter o equilíbrio do ecossistema.

Durante essa fase, a pesca embarcada está proibida, assim como competições e o uso de redes, tarrafas, armadilhas, cercadas, aparelhos fixos e arpão. A captura só é permitida de forma desembarcada, com linha de mão, caniço ou vara com molinete ou carretilha, e exclusivamente de espécies exóticas.

Para pescadores amadores, o limite é de até 10 quilos mais um exemplar. Já o pescador profissional não possui limite de quantidade, desde que respeite a regra das espécies exóticas. As determinações seguem as Instruções Normativas 82 e 195 do Ibama.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Alberto Massad, reforçou a importância da medida. Segundo ele, o defeso é essencial para garantir que as espécies completem seu ciclo reprodutivo e mantenham o equilíbrio do rio. Ele também destacou que a preservação depende da colaboração de todos.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas pela Ouvidoria no site oficial do município.