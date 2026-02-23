Período de defeso garante a preservação do Rio São João e o equilíbrio das espéciesFoto: Divulgação
Rio São João entra em defeso e pesca embarcada está proibida em Casimiro
Medida protege a reprodução das espécies e mantém regras rígidas para pescadores amadores e profissionais
Academia da Saúde promove mobilização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer em Casimiro
Programação gratuita leva terapias integrativas, alongamento e atividades de bem-estar para Casimiro e Barra de São João
Saúde apresenta contas e metas em audiência pública na Câmara de Casimiro
Encontro aberto à população detalha investimentos, resultados de 2025 e planejamento até 2029
Faetec abre 80 vagas gratuitas para qualificação profissional em Casimiro
Matrículas começam na próxima semana e cursos atendem quem busca emprego ou recolocação no mercado
Casimiro ganha reforço na rede de esgoto com caminhão hidrojato 0 km
Novo equipamento amplia capacidade de atendimento e pode gerar economia de R$ 1 milhão por ano
Revólver é apreendido na orla de Barra de São João e homem acaba preso
Abordagem da PM durante patrulhamento identifica arma calibre 38 com cinco munições intactas
