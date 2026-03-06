Moradores participam de aulas de jump que combinam música, movimento e cuidado com a saúde - Foto: Reprodução

Moradores participam de aulas de jump que combinam música, movimento e cuidado com a saúdeFoto: Reprodução

Publicado 06/03/2026 14:05

Casimiro de Abreu - As aulas de jump começaram a movimentar as manhãs de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, com uma proposta simples e animada: incentivar a prática de atividade física de forma acessível e cheia de energia. A atividade acontece no Poliesportivo Albertino Francisco e reúne moradores interessados em melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.

A modalidade utiliza um mini trampolim para a realização de exercícios aeróbicos que combinam música e movimentos ritmados. O treino ajuda no gasto calórico, fortalece músculos e contribui para o funcionamento do sistema cardiovascular, além de estimular disposição no dia a dia.

As aulas são conduzidas pela professora Michelle e acontecem às quartas e sextas-feiras, sempre às 8h da manhã. O espaço esportivo recebe participantes de diferentes idades que buscam uma rotina mais ativa e saudável.

As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria do Poliesportivo Albertino Francisco, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h. Para participar, basta levar disposição, usar roupas confortáveis e não esquecer a garrafa de água para manter a hidratação durante o treino.