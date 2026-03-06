Autoridades municipais participam de reunião no Rio para ampliar projetos de turismo e cultura em Casimiro de Abreu Foto: Divulgação
Casimiro busca espaço no mapa turístico do estado em reunião estratégica no Rio
Representantes do município discutem com o Governo do Estado ações para fortalecer eventos, cultura e atrativos da cidade
PM apreende 44 pinos de cocaína após suspeito fugir em Casimiro
Material foi encontrado no Loteamento São João durante patrulhamento de rotina do 32º BPM
Solidariedade que corre nas veias: campanha transforma doação de sangue em movimento coletivo
"Casimiro Sangue Bom" multiplica número de doadores e reforça estoque do Hemolagos, responsável pelo abastecimento do hospital municipal
Fiscalização fecha o cerco contra "gatos" de água em Casimiro
Operação da Águas de Casimiro vistoria 120 imóveis e encontra 40 irregularidades em três dias
Prefeito assina projeto que regulamenta seleção de Agentes de Saúde em Casimiro
Proposta define regras de contratação, direitos e remuneração e segue agora para votação na Câmara
Academia da Saúde promove mobilização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer em Casimiro
Programação gratuita leva terapias integrativas, alongamento e atividades de bem-estar para Casimiro e Barra de São João
