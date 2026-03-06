Autoridades municipais participam de reunião no Rio para ampliar projetos de turismo e cultura em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Autoridades municipais participam de reunião no Rio para ampliar projetos de turismo e cultura em Casimiro de Abreu Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 13:57

Casimiro de Abreu - A agenda do turismo de Casimiro de Abreu ganhou destaque em uma reunião estratégica realizada na capital fluminense. Representantes do município participaram de um encontro na sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa para discutir iniciativas capazes de ampliar a visibilidade da cidade no cenário turístico do Rio de Janeiro.

A secretária municipal de Turismo, Adriana Grillo, participou da reunião com a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros. O encontro reuniu ainda a presidente da Fundação Cultural, Lara Ayres, e o vereador Thiago Magalhães, fortalecendo o diálogo entre diferentes áreas para impulsionar projetos ligados ao turismo, à cultura e à economia criativa.

Durante a conversa, foram debatidas estratégias para valorizar eventos locais, a história do município e os atrativos naturais e culturais que fazem parte da identidade de Casimiro de Abreu. A proposta é ampliar parcerias institucionais e abrir novas oportunidades para o setor.

Segundo Adriana Grillo, o trabalho busca posicionar o município como destino cada vez mais atrativo para visitantes de diferentes regiões.

A cidade aposta na força de sua história, na tradição cultural e em suas paisagens para fortalecer o turismo como motor de desenvolvimento econômico e social, ampliando oportunidades para moradores e empreendedores locais.