Drogas apreendidas foram encaminhadas para a 121ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 10:00

Casimiro de Abreu - Policiais militares do 32º BPM localizaram 44 pinos de cocaína durante patrulhamento no Loteamento São João, em Casimiro de Abreu. O material estava escondido atrás de um muro, no ponto onde um suspeito foi visto momentos antes da chegada da viatura.

Segundo a corporação, a equipe fazia ronda de rotina quando percebeu um homem agachado em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação dos agentes, ele correu por uma área próxima e conseguiu escapar. Buscas foram realizadas nas imediações, mas o suspeito não foi encontrado.

No local onde ele estava, os policiais recolheram 44 pinos de cocaína, cada um identificado com valor de R$ 10, totalizando cerca de 96,8 gramas da droga pronta para venda.

O entorpecente foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A ocorrência integra as ações de enfrentamento ao tráfico na cidade.