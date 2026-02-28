Doadores receberam certificado e carteirinha em noite de homenagem no Cineteatro do município - Foto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 13:32

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu celebrou quem estende o braço para salvar vidas. A campanha “Casimiro Sangue Bom” reuniu doadores no Cineteatro, na última quinta, dia 27, em uma noite marcada por reconhecimento e números que impressionam. O município saiu de 32 doadores cadastrados em 2025 para 269 participantes em um ano, crescimento de 740%.

Desse total, 110 pessoas concluíram efetivamente a doação, garantindo 297 bolsas de sangue ao Hemolagos, hemocentro sediado em Cabo Frio e responsável por fornecer hemoderivados ao Hospital Municipal. O reforço no estoque beneficia pacientes que dependem de transfusões, cirurgias e atendimentos de urgência.

Durante o evento, os voluntários receberam certificado e carteirinha “Doador Sangue Bom”. O diretor do Hemolagos, Antônio de Pádua, destacou a mobilização da cidade e a importância do gesto solidário.

A campanha oferece transporte gratuito até o hemocentro, além de suporte e kit lanche aos participantes. Interessados podem procurar a Secretaria de Saúde para integrar os próximos mutirões.