Doadores receberam certificado e carteirinha em noite de homenagem no Cineteatro do município Foto: Divulgação
Solidariedade que corre nas veias: campanha transforma doação de sangue em movimento coletivo
"Casimiro Sangue Bom" multiplica número de doadores e reforça estoque do Hemolagos, responsável pelo abastecimento do hospital municipal
Fiscalização fecha o cerco contra "gatos" de água em Casimiro
Operação da Águas de Casimiro vistoria 120 imóveis e encontra 40 irregularidades em três dias
Prefeito assina projeto que regulamenta seleção de Agentes de Saúde em Casimiro
Proposta define regras de contratação, direitos e remuneração e segue agora para votação na Câmara
Academia da Saúde promove mobilização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer em Casimiro
Programação gratuita leva terapias integrativas, alongamento e atividades de bem-estar para Casimiro e Barra de São João
Rio São João entra em defeso e pesca embarcada está proibida em Casimiro
Medida protege a reprodução das espécies e mantém regras rígidas para pescadores amadores e profissionais
Saúde apresenta contas e metas em audiência pública na Câmara de Casimiro
Encontro aberto à população detalha investimentos, resultados de 2025 e planejamento até 2029
