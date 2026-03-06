Audiência pública na Câmara reúne servidores, conselheiros de saúde e moradores para acompanhar balanço da área - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu levou à Câmara Municipal um panorama detalhado das ações realizadas na rede pública de atendimento. A prestação de contas reuniu servidores, representantes do Conselho Municipal de Saúde e moradores interessados em acompanhar os investimentos e resultados da área.

A apresentação foi conduzida pela subsecretária de Saúde, Cida Otz, que detalhou dados do terceiro quadrimestre de 2025, período que compreende os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Também foram expostos a Programação Anual de Saúde para 2025 e 2026, o Relatório Anual de Gestão de 2025 e o Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029.

Entre os números apresentados, a rede municipal contabilizou 416 cirurgias eletivas realizadas no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes. O relatório também apontou a realização de 83.091 exames laboratoriais e 1.708 atendimentos feitos pelo serviço de Resgate 24 horas de Barra de São João.

Outro destaque foi a distribuição de medicamentos nas farmácias municipais. No mesmo período, foram dispensadas 1.208.046 unidades de remédios para pacientes atendidos pelo sistema público de saúde.

A audiência contou com a presença dos vereadores Lelei da Marmoraria e Marcelo Mota, além do assessor da vereadora Rosimery Mangisfesta, Filipe Diniz. A reunião foi transmitida ao vivo pela página oficial da Câmara Municipal nas redes sociais, permitindo que moradores acompanhassem os dados apresentados.