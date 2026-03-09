Equipes da saúde participam de formação que busca aprimorar o atendimento nas unidades básicas do município - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 14:53

Casimiro de Abreu - Os profissionais da rede municipal de saúde de Casimiro de Abreu iniciaram uma nova etapa de qualificação voltada à melhoria do atendimento nos postos do município. A Unidade de Saúde da Família Pastor Odino Miranda, no bairro Jardim Aparecida, recebeu a primeira formação do programa Planifica APS, iniciativa que busca reorganizar os serviços da atenção primária e fortalecer o cuidado com os pacientes.

A atividade ocorreu na última quinta-feira, dia 5, com a presença de representantes da Beneficência Portuguesa, da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. O encontro marcou o início da implementação do projeto no município.

O Planifica APS propõe mudanças na forma como as equipes atuam dentro das unidades de saúde. A proposta é organizar os processos de trabalho e garantir que o paciente esteja no centro de todas as decisões do atendimento, fortalecendo a Atenção Primária como principal porta de entrada do sistema público de saúde.

A Unidade de Saúde da Família Pastor Odino Miranda foi escolhida como unidade formativa, onde as equipes recebem capacitação inicial. O conhecimento adquirido durante as oficinas será levado posteriormente para as outras 12 Unidades Básicas de Saúde da cidade.

No município, o projeto conta com a atuação das enfermeiras Elisa Moreno e Tamiris Rosa, servidoras da Secretaria Municipal de Saúde, que assumem o papel de tutoras responsáveis por orientar e acompanhar as equipes durante a implantação do modelo.

Segundo Elisa Moreno, o processo começa com a sensibilização dos profissionais para reforçar a importância do trabalho integrado dentro da rede de saúde.

"Nosso trabalho começa com a sensibilização das equipes para que cada profissional entenda seu papel dentro da rede. Quando todos trabalham de forma integrada, conseguimos garantir que a população receba o melhor atendimento possível e que nenhum usuário fique sem assistência", destacou.

A expectativa é que a formação fortaleça o funcionamento das unidades básicas, melhore o acompanhamento dos pacientes e amplie a qualidade do atendimento prestado à população de Casimiro de Abreu.