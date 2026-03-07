Material apreendido durante ação conjunta das forças de segurança na comunidade das CasinhasFoto: Divulgação
Operação conjunta surpreende suspeitos e apreende grande quantidade de drogas em Casimiro
Ação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal impede venda de entorpecentes na comunidade das Casinhas, no bairro Jardim Aparecida
Operação conjunta surpreende suspeitos e apreende grande quantidade de drogas em Casimiro
Ação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal impede venda de entorpecentes na comunidade das Casinhas, no bairro Jardim Aparecida
Hospital de Casimiro de Abreu recebe poda de árvores para reforçar segurança no entorno
Serviço preventivo no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes busca evitar riscos com galhos próximos à rede elétrica e áreas de circulação
Aulas de jump animam manhãs em Barra de São João e incentivam moradores a se exercitar
Atividade gratuita no Poliesportivo Albertino Francisco aposta em exercícios aeróbicos no mini trampolim para melhorar condicionamento e qualidade de vida
Saúde apresenta números e metas em prestação de contas na Câmara de Casimiro
Relatórios mostram cirurgias, exames e distribuição de medicamentos realizados no último quadrimestre de 2025
Casimiro busca espaço no mapa turístico do estado em reunião estratégica no Rio
Representantes do município discutem com o Governo do Estado ações para fortalecer eventos, cultura e atrativos da cidade
PM apreende 44 pinos de cocaína após suspeito fugir em Casimiro
Material foi encontrado no Loteamento São João durante patrulhamento de rotina do 32º BPM
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.