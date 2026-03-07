Material apreendido durante ação conjunta das forças de segurança na comunidade das Casinhas - Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 19:34

Casimiro de Abreu - Policiais militares do 32º Batalhão e agentes da Guarda Civil Municipal interceptaram dois suspeitos e retiraram uma grande quantidade de drogas das ruas de Casimiro de Abreu na tarde deste sábado, dia 7. A ação ocorreu na comunidade conhecida como Casinhas, no bairro Jardim Aparecida, área apontada por moradores como ponto frequente de venda de entorpecentes.

A mobilização das equipes começou após uma denúncia indicar que dois homens utilizavam a região para comercializar drogas. Com as informações em mãos, as forças de segurança seguiram até o endereço informado e intensificaram a vigilância nas ruas da comunidade.

Os agentes localizaram dois indivíduos com as características descritas. Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos tentaram escapar pedalando bicicletas pelas ruas do bairro, mas foram alcançados e abordados pelas equipes.

Durante a verificação no local onde os homens estavam momentos antes da fuga, agentes da Guarda Municipal encontraram entorpecentes escondidos em um terreno de esquina. O material estava camuflado no espaço para facilitar a retirada rápida durante a venda.

Ao todo, as equipes apreenderam 70 pedras de crack, 53 cápsulas de cocaína e 70 buchas de maconha. Todo o material foi recolhido pelas autoridades.

Os dois suspeitos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia. Um deles é menor de idade. A ocorrência foi registrada na unidade policial, que também recebeu todo o material apreendido para as providências legais.