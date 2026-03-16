Drogas apreendidas durante operação policial em comunidade de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas durante operação policial em comunidade de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 10:27

Casimiro de Abreu - Uma operação de combate ao tráfico terminou com dois homens presos e uma quantidade significativa de drogas apreendida no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu. A ação aconteceu na tarde de sábado, dia 14, em uma região já conhecida pelas autoridades pela movimentação ligada ao comércio de entorpecentes.

Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar participaram da operação ao lado do Batalhão de Ação com Cães (BAC) e da Guarda Municipal. O objetivo foi reforçar o enfrentamento ao tráfico nas localidades chamadas de Casinhas e Village do Poeta.

Com a chegada das viaturas, alguns suspeitos que estavam no local tentaram fugir correndo por becos e ruas da comunidade. Durante a fuga, sacolas com drogas foram lançadas para dentro de casas próximas, numa tentativa de despistar os policiais.

Com autorização dos moradores, os agentes realizaram buscas nos imóveis e localizaram o material entorpecente. No total, foram apreendidas 36 porções de maconha, 41 pinos de cocaína e 31 pedras de crack, além de embalagens usadas para comercialização das substâncias.

Três pessoas foram levadas para a 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu para o registro da ocorrência. Após análise da autoridade policial, dois homens foram autuados por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, e permaneceram presos. O terceiro conduzido prestou depoimento e foi liberado como testemunha.