Drogas apreendidas durante operação policial em comunidade de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação
Operação policial termina com dois presos por tráfico de drogas em Casimiro de Abreu
Ação conjunta com cães farejadores e Guarda Municipal apreende maconha, cocaína e crack em área conhecida pelo comércio de entorpecentes
Operação policial termina com dois presos por tráfico de drogas em Casimiro de Abreu
Ação conjunta com cães farejadores e Guarda Municipal apreende maconha, cocaína e crack em área conhecida pelo comércio de entorpecentes
Jovens de Casimiro de Abreu ganham novas turmas de vôlei e oportunidade de aprender o esporte
Projeto abre inscrições para meninos e meninas de 10 a 14 anos com aulas na quadra da Escola Mataruna
Mamógrafo Móvel chega a Casimiro e amplia acesso a exames para mulheres
Unidade instalada na Praça Feliciano Sodré oferece mamografia e ultrassonografias até o dia 14 de março
Casimiro começa capacitação que promete transformar atendimento nos postos de saúde
Profissionais iniciam formação do Planifica APS para organizar serviços e colocar o paciente no centro do cuidado
Operação conjunta surpreende suspeitos e apreende grande quantidade de drogas em Casimiro
Ação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal impede venda de entorpecentes na comunidade das Casinhas, no bairro Jardim Aparecida
Hospital de Casimiro de Abreu recebe poda de árvores para reforçar segurança no entorno
Serviço preventivo no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes busca evitar riscos com galhos próximos à rede elétrica e áreas de circulação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.