Unidade móvel de exames atende mulheres com serviços de mamografia e ultrassonografia no centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 14:07

Casimiro de Abreu - Mulheres de Casimiro de Abreu passaram a contar com um importante reforço no cuidado com a saúde. O Mamógrafo Móvel já está instalado na Praça Feliciano Sodré e realiza atendimentos voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças que afetam o público feminino.

A unidade funciona até o dia 14 de março, das 8h às 17h, com oferta de exames como mamografia, ultrassonografia de mama, ultrassom de tireoide com ou sem doppler e ultrassonografia transvaginal. A iniciativa ocorre por meio de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o município.

A presença do equipamento na cidade permite ampliar o acesso aos exames e reduzir o tempo de espera para mulheres que já possuem solicitações registradas na rede de saúde. Nesses casos, as pacientes recebem contato da equipe de saúde com informações sobre data e horário do atendimento.

Agentes comunitários também participam da mobilização, orientando as moradoras e auxiliando na comunicação com as pacientes que aguardam na fila de regulação.

Além dos exames agendados, o serviço também oferece atendimento por demanda livre para mamografia. Mulheres entre 40 e 74 anos podem procurar o local diretamente para realizar o agendamento, mesmo sem solicitação médica.

Para garantir o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF. Como o número de exames disponíveis é limitado, a orientação é que as interessadas procurem o serviço o quanto antes.

A presença do Mamógrafo Móvel reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, fundamentais para aumentar as chances de tratamento e recuperação em casos de câncer de mama.