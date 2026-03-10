Unidade móvel de exames atende mulheres com serviços de mamografia e ultrassonografia no centro da cidadeFoto: Divulgação
Mamógrafo Móvel chega a Casimiro e amplia acesso a exames para mulheres
Unidade instalada na Praça Feliciano Sodré oferece mamografia e ultrassonografias até o dia 14 de março
Casimiro começa capacitação que promete transformar atendimento nos postos de saúde
Profissionais iniciam formação do Planifica APS para organizar serviços e colocar o paciente no centro do cuidado
Operação conjunta surpreende suspeitos e apreende grande quantidade de drogas em Casimiro
Ação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal impede venda de entorpecentes na comunidade das Casinhas, no bairro Jardim Aparecida
Hospital de Casimiro de Abreu recebe poda de árvores para reforçar segurança no entorno
Serviço preventivo no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes busca evitar riscos com galhos próximos à rede elétrica e áreas de circulação
Aulas de jump animam manhãs em Barra de São João e incentivam moradores a se exercitar
Atividade gratuita no Poliesportivo Albertino Francisco aposta em exercícios aeróbicos no mini trampolim para melhorar condicionamento e qualidade de vida
Saúde apresenta números e metas em prestação de contas na Câmara de Casimiro
Relatórios mostram cirurgias, exames e distribuição de medicamentos realizados no último quadrimestre de 2025
