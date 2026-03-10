Projeto esportivo abre novas turmas de voleibol para crianças e adolescentes em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Projeto esportivo abre novas turmas de voleibol para crianças e adolescentes em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 14:10

Casimiro de Abreu - Crianças e adolescentes de Casimiro de Abreu ganharam uma nova oportunidade de entrar em quadra, aprender voleibol e desenvolver habilidades por meio do esporte. As inscrições estão abertas para novas turmas voltadas a jovens entre 10 e 14 anos interessados em conhecer os fundamentos do jogo ou aprimorar o desempenho nas quadras.

O projeto integra a categoria Sub 14, com turmas masculinas e femininas. A iniciativa busca estimular hábitos saudáveis e incentivar a prática esportiva desde cedo, além de fortalecer valores importantes como disciplina, respeito, cooperação e espírito de equipe.

As aulas acontecerão na quadra da Escola Mataruna, localizada ao lado do Hospital Municipal de Casimiro de Abreu. O espaço foi escolhido pela facilidade de acesso para alunos e familiares, o que ajuda a ampliar a participação de jovens da cidade.

A proposta do projeto vai além da atividade física. O voleibol é visto como ferramenta de integração social, capaz de aproximar jovens, estimular amizades e criar um ambiente positivo de convivência dentro do esporte.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição presencialmente. O responsável pelo aluno precisa comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer com os documentos de identificação do jovem.

Serviço:

Local de inscrição: Secretaria de Esporte e Lazer

Endereço: Rua Padre Anchieta, 369, Centro

Público: jovens de 10 a 14 anos

Modalidade: voleibol Sub 14 masculino e feminino