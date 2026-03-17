Autoridades e profissionais acompanham assinatura da lei que organiza seleção para agentes de saúde - Foto: Divulgação

Autoridades e profissionais acompanham assinatura da lei que organiza seleção para agentes de saúdeFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 11:01

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu avança na organização da saúde básica ao sancionar a lei que regulamenta o processo seletivo para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. A medida define critérios, garante mais transparência e prepara o caminho para a ampliação das equipes que atuam diretamente com a população.

A Lei nº 2.598/2026 estabelece as regras para a seleção dos profissionais, considerados essenciais no atendimento porta a porta, na prevenção de doenças e no acompanhamento das famílias. A formalização representa um passo importante para fortalecer a rede municipal e valorizar quem está na linha de frente.

A assinatura ocorre no Cineteatro Meus Oito Anos, com a presença de autoridades municipais, representantes da saúde e integrantes das categorias. O encontro marca não apenas um ato administrativo, mas também um momento de reconhecimento da importância desses trabalhadores no dia a dia das comunidades.

Com a regulamentação definida, o próximo passo será a publicação do edital, que vai detalhar vagas, requisitos e etapas do processo seletivo. A expectativa é ampliar o número de profissionais e melhorar a cobertura dos serviços de saúde preventiva no município.

A iniciativa também abre caminho para garantir direitos da categoria, como o piso salarial, além de reforçar a qualidade do atendimento prestado à população. Para quem aguarda uma oportunidade, o processo seletivo representa chance concreta de ingresso no serviço público e de atuação direta na melhoria da saúde coletiva.