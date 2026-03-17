Profissionais da saúde participam de capacitação para fortalecer a vacinação no município - Foto: Divulgação

Profissionais da saúde participam de capacitação para fortalecer a vacinação no municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 11:01

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu conquista espaço em uma das principais estratégias nacionais de fortalecimento da vacinação e passa a integrar o projeto Imuniza + Brasil. A iniciativa reúne instituições como a Universidade de Brasília (UnB), o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, com foco em ampliar a cobertura vacinal e enfrentar a queda nos índices de imunização.

A inclusão do município entre os 92 selecionados no estado marca um avanço importante na saúde pública local. A proposta busca qualificar o atendimento na atenção primária, combater a hesitação vacinal e melhorar o monitoramento de dados, garantindo maior eficiência nas campanhas.

A agenda de implantação começa com reuniões estratégicas e visitas técnicas para avaliação da estrutura de saúde. Representantes do projeto conhecem de perto as unidades e alinham as próximas etapas com as equipes locais.

O movimento ganha força com a realização de um fórum no Cineteatro Meus Oito Anos, que reúne profissionais da linha de frente. Agentes comunitários, enfermeiros, médicos e técnicos participam de uma oficina prática voltada para estratégias de ampliação da cobertura vacinal, com troca de experiências e atualização de protocolos.

Para quem atua diretamente na imunização, o momento representa oportunidade de crescimento e impacto real na vida da população. A expectativa é aumentar os índices de vacinação e reforçar a proteção coletiva, principalmente entre grupos mais vulneráveis.

A mobilização reforça um recado direto à população: manter a caderneta de vacinação atualizada continua sendo uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e salvar vidas.