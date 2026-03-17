Máquinas atuam na recuperação de vias rurais afetadas pelas chuvas no municípioFoto: Divulgação
Estradas rurais entram em força-tarefa após chuvas em Casimiro
Serviços avançam em várias localidades para garantir acesso de moradores e escoamento da produção agrícola
Novo regulamento para agentes de saúde fortalece atendimento em Casimiro
Município define critérios de contratação e encaminha lançamento de edital
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Casimiro de Abreu entra em projeto nacional e reforça combate à baixa vacinação
Município é selecionado para o Imuniza + Brasil e mobiliza profissionais de saúde para ampliar cobertura vacinal
Cantor de Casimiro de Abreu compõe música inspirada em Paulo César Peréio
Fernando Otz cria música após conhecer a mostra "Peréio – Semana que vem eu me organizo", apresentada no Sesc Tijuca
Operação policial termina com dois presos por tráfico de drogas em Casimiro de Abreu
Ação conjunta com cães farejadores e Guarda Municipal apreende maconha, cocaína e crack em área conhecida pelo comércio de entorpecentes
Jovens de Casimiro de Abreu ganham novas turmas de vôlei e oportunidade de aprender o esporte
Projeto abre inscrições para meninos e meninas de 10 a 14 anos com aulas na quadra da Escola Mataruna
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