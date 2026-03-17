Máquinas atuam na recuperação de vias rurais afetadas pelas chuvas no município - Foto: Divulgação

Máquinas atuam na recuperação de vias rurais afetadas pelas chuvas no municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 11:01

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu acelera a recuperação das estradas rurais atingidas pelas últimas chuvas e mobiliza equipes para devolver segurança e acesso às comunidades do interior. A ação se concentra em pontos estratégicos onde o tráfego foi prejudicado, afetando diretamente a rotina de moradores e produtores.

Os trabalhos avançam em regiões como Ribeirão, Varjão, Visconde, Serra e Brejão, locais que dependem das vias para deslocamento diário, transporte escolar e escoamento da produção agrícola. Máquinas e equipes atuam na recomposição do solo, nivelamento e melhorias emergenciais para restabelecer a trafegabilidade.

A intervenção busca evitar prejuízos maiores, principalmente para agricultores que precisam garantir a chegada dos produtos aos mercados. Além disso, o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, também depende das condições dessas estradas.

A prioridade é garantir deslocamento seguro e reduzir impactos causados pelas chuvas, mantendo a mobilidade nas áreas rurais. A atuação rápida das equipes reforça a importância da manutenção contínua dessas vias, fundamentais para o desenvolvimento local e a qualidade de vida da população.