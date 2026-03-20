Profissionais da saúde recebem vacina contra dengue em unidade hospitalar do município - Foto: Divulgação

Profissionais da saúde recebem vacina contra dengue em unidade hospitalar do município Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:59

Casimiro de Abreu - Os profissionais de saúde de Casimiro de Abreu passaram a contar com uma nova camada de proteção contra a dengue. A campanha de vacinação teve início no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, priorizando quem atua diretamente no atendimento à população.

A estratégia segue um planejamento por etapas. Neste primeiro momento, recebem a dose médicos, enfermeiros, maqueiros, porteiros e demais trabalhadores das unidades de saúde. A ampliação para outros públicos depende da chegada de novos lotes enviados pelo Governo do Estado.

A vacina aplicada foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e possui dose única, com cobertura contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. A proposta é fortalecer o sistema imunológico e reduzir os riscos de complicações em caso de infecção.

Além de proteger os profissionais, a medida busca manter o funcionamento da rede de saúde, especialmente em períodos de aumento de casos. A imunização da linha de frente ajuda a garantir atendimento contínuo e mais seguro para a população.

A expectativa é que, com o avanço da campanha, a vacinação alcance outros grupos e contribua para o controle da doença no município. A orientação segue sendo clara: prevenir continua sendo o melhor caminho, tanto com a vacina quanto com o combate aos focos do mosquito.