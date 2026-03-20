Equipes realizam fiscalização em residências para combater ligações clandestinas de água - Foto: Divulgação

Equipes realizam fiscalização em residências para combater ligações clandestinas de águaFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:59

Casimiro de Abreu - O distrito de Rio Dourado entrou no radar de uma operação que busca combater um problema antigo: as ligações clandestinas de água. A ação, conduzida pela autarquia Águas de Casimiro, intensifica a fiscalização em ruas e residências para coibir irregularidades que impactam diretamente o abastecimento em Casimiro de Abreu.

Equipes técnicas percorrem diferentes pontos do distrito para identificar fraudes na rede. Quando uma ligação irregular é constatada, o fornecimento é interrompido de forma imediata, com retirada do hidrômetro e bloqueio do acesso à água pela rede pública.

A prática dos chamados “gatos” compromete o sistema, provoca desperdício e pode afetar o fornecimento para moradores que utilizam o serviço de forma regular. Além disso, a infração gera penalidades. Os responsáveis estão sujeitos a multa e precisam regularizar a situação para voltar a ter acesso ao serviço dentro da legalidade.

A orientação é que os moradores busquem atendimento para evitar sanções. O processo de regularização pode ser feito presencialmente na sede da autarquia, com suporte para esclarecimento de dúvidas e adequação do imóvel às normas vigentes.

A intensificação da fiscalização faz parte de um esforço para garantir justiça no acesso à água e manter o equilíbrio do sistema. A expectativa é reduzir perdas, melhorar a distribuição e assegurar que o serviço chegue com qualidade a toda a população.