Atletas encaram corredeiras do Rio Macaé durante etapa nacional de canoagem em Casimiro de Abreu - Foto: Ilustração

Atletas encaram corredeiras do Rio Macaé durante etapa nacional de canoagem em Casimiro de AbreuFoto: Ilustração

Publicado 24/03/2026 13:22

Casimiro de Abreu - A força das águas do Rio Macaé coloca Casimiro de Abreu no centro da canoagem brasileira entre os dias 27 e 29 de março. A cidade, conhecida como Terra do Poeta, recebe a Etapa Rio Macaé de Canoagem Descida e se transforma em vitrine nacional do esporte de aventura.

A competição reúne atletas, equipes técnicas e apaixonados pela modalidade, que encaram um percurso desafiador com largada na tradicional Ponte de Arame, em Figueira Branca. O trajeto exige técnica, resistência e leitura precisa das corredeiras, características que tornam a disputa uma das mais intensas do calendário esportivo.

As provas acontecem ao longo dos três dias, com programação distribuída entre manhã e tarde. O objetivo dos competidores é completar o percurso no menor tempo possível, enfrentando obstáculos naturais e a força do rio.

Além do espetáculo esportivo, o evento deve impulsionar a economia local. Hotéis, restaurantes e comércios se preparam para receber visitantes, ampliando a circulação de renda e fortalecendo o turismo na região.

A etapa é organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem, com apoio de parceiros institucionais e do poder público, consolidando o município como referência para práticas de ecoturismo e esportes radicais.

Com natureza privilegiada e estrutura preparada, Casimiro de Abreu reforça sua vocação para grandes eventos e ganha projeção no cenário esportivo nacional.