Mamógrafo móvel facilita acesso a exames e reforça prevenção entre mulheres - Foto: Divulgação

Mamógrafo móvel facilita acesso a exames e reforça prevenção entre mulheresFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:59

Casimiro de Abreu - A Casimiro de Abreu avançou na prevenção e no cuidado com a saúde feminina ao registrar mais de 700 exames realizados em apenas cinco dias de atendimento com o mamógrafo móvel. A ação concentrou serviços essenciais na Praça Feliciano Sodré, facilitando o acesso da população.

Entre os dias 10 e 14 de março, o espaço recebeu mulheres em busca de diagnóstico e acompanhamento. Ao todo, foram 723 exames realizados, incluindo mamografias e ultrassonografias de mama, tireoide e transvaginal.

A iniciativa buscou aproximar os serviços de saúde da rotina das moradoras, reduzindo filas e encurtando distâncias. Para muitas pacientes, a oportunidade representou o primeiro exame ou a continuidade de um acompanhamento importante.

O atendimento em formato itinerante também ajudou a ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, considerado fundamental para aumentar as chances de tratamento eficaz em diversas doenças.

A ação integra uma estratégia mais ampla de promoção à saúde, com foco na prevenção e no cuidado contínuo. Ao levar estrutura e equipe especializada para perto da população, o município fortalece a atenção básica e amplia o acesso a serviços essenciais.

Para quem participou, o resultado vai além dos números. A iniciativa representa acolhimento, orientação e a chance de cuidar da própria saúde com mais atenção e dignidade.