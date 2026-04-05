Novos equipamentos e tecnologia devem agilizar diagnósticos e ampliar acesso à saúde no município - Foto: Divulgação

Novos equipamentos e tecnologia devem agilizar diagnósticos e ampliar acesso à saúde no municípioFoto: Divulgação

Publicado 05/04/2026 11:09

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu deu um passo importante para modernizar o atendimento na rede pública de saúde após participação em agenda estratégica com o Governo Federal. A iniciativa abriu caminho para a implantação de serviços de telemedicina e telediagnóstico, com promessa de mais rapidez no diagnóstico e menos espera para a população.

A novidade surgiu após a presença de representantes da saúde municipal na Caravana Federativa, realizada em Niterói, que reuniu gestores de diferentes cidades em busca de soluções e investimentos para o setor.

Com a adesão aos programas, o município passou a se preparar para receber 51 novos equipamentos que vão reforçar o atendimento nas unidades. Entre os itens previstos estão eletrocardiograma digital, espirômetro, desfibrilador, retinógrafo portátil e outros aparelhos que ampliam a capacidade de diagnóstico.

A tecnologia permitiu que exames feitos na cidade fossem analisados por especialistas à distância, com envio digital para centros de referência. O modelo encurtou o tempo de espera por laudos e facilitou o acesso a avaliações mais complexas sem necessidade de deslocamento.

Além dos exames, a telemedicina também ampliou o suporte aos profissionais da atenção básica, garantindo orientação técnica e consultas especializadas de forma remota. A expectativa foi de redução nas filas e maior eficiência no atendimento.

A secretária de Saúde, Luciana Dames, destacou que a tecnologia veio para somar. “A ideia não é substituir os profissionais, mas ampliar o atendimento com mais agilidade e alcance, usando a tecnologia a favor da população”, afirmou.

A iniciativa também buscou reduzir desigualdades no acesso à saúde, especialmente para moradores de áreas mais afastadas, que passam a contar com diagnósticos mais rápidos e precisos.