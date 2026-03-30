Mudança nas tarifas de água e esgoto cria novas categorias para o comércio local - Foto: Ilustração

Mudança nas tarifas de água e esgoto cria novas categorias para o comércio localFoto: Ilustração

Publicado 30/03/2026 10:33

Casimiro de Abreu - Comerciantes de Casimiro de Abreu passam a encarar uma nova realidade nas contas de água e esgoto. A autarquia Águas de Casimiro apresentou um projeto de lei que reorganiza a forma de cobrança dos serviços, adotando como base o tamanho dos estabelecimentos comerciais.

A proposta cria três categorias distintas. Imóveis com 51 metros quadrados ou mais entram na faixa B, com consumo mínimo de 20 metros cúbicos por mês. Espaços entre 31 e 50 metros quadrados passam para a categoria B1, com limite de 15 metros cúbicos. Já os pequenos comércios, com até 30 metros quadrados, ficam na categoria B2, com consumo mínimo de 10 metros cúbicos mensais.

Os valores acompanham essa divisão. A tarifa mínima da categoria B será de R$ 126,41, acrescida de 50 por cento da taxa de esgoto. Na B1, o valor parte de R$ 94,80. Já na B2, o custo mínimo será de R$ 63,20, também com a cobrança adicional do esgoto.

A mudança busca corrigir distorções antigas e tornar a cobrança mais proporcional à realidade de cada negócio. A lógica é simples: quem ocupa mais espaço e tende a consumir mais, paga mais; quem tem estrutura menor, paga menos.

Se aprovado, o projeto deve trazer impacto direto no planejamento financeiro dos comerciantes, que passam a lidar com regras mais claras e previsíveis na composição dos custos fixos.