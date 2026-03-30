Capacitação reuniu equipes da saúde em manhã de aprendizado e troca de experiências - Foto: Divulgação

Capacitação reuniu equipes da saúde em manhã de aprendizado e troca de experiênciasFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:33

Casimiro de Abreu - Os profissionais da rede de saúde de Casimiro de Abreu tiveram uma manhã dedicada ao aprendizado e à troca de experiências. A capacitação sobre boas práticas em saúde mental na Atenção Básica reuniu equipes no Cineteatro Meus Oito Anos e trouxe reflexões sobre acolhimento, escuta e cuidado integral.

A atividade foi conduzida pela farmacêutica Érica Freitas, que apresentou conceitos e estratégias voltadas ao fortalecimento do atendimento humanizado. Durante a palestra, ela destacou a importância de olhar o paciente além dos sintomas físicos e investir na construção de vínculos como ferramenta essencial no processo de cuidado.

Um dos pontos centrais do encontro foi a abordagem da Gestão Autônoma da Medicação, conhecida como GAM. A estratégia propõe que o paciente participe ativamente do uso dos medicamentos, considerando os impactos na rotina e na qualidade de vida, ampliando a autonomia e a consciência no tratamento.

O evento também contou com a participação de profissionais da própria rede, incluindo palestra da psicóloga Isabella Fernandes e dinâmica conduzida pela educadora física Dani Bremmer. A programação buscou integrar diferentes áreas e estimular práticas mais completas no atendimento diário.

A iniciativa reuniu representantes da gestão e coordenações da saúde, reforçando o compromisso com a qualificação contínua das equipes. A proposta é fortalecer o atendimento na ponta, garantindo mais preparo técnico e sensibilidade no cuidado com a população.

A capacitação destacou que investir em saúde mental é também investir em qualidade de vida, ampliando o alcance da Atenção Básica e tornando o atendimento mais próximo e eficiente.