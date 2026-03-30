Capacitação reuniu equipes da saúde em manhã de aprendizado e troca de experiênciasFoto: Divulgação
Profissionais de saúde participam de capacitação e reforçam cuidado humanizado em Casimiro
Encontro abordou práticas em saúde mental e destacou a importância da escuta e do vínculo com pacientes
Conta de água muda em Casimiro e comerciante já faz as contas
Nova proposta divide tarifas por tamanho dos imóveis e promete cobrança mais justa no município
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Mulher é vítima de violência dentro de casa e caso mobiliza investigação em Casimiro de Abreu
Crime ocorreu na região central e vítima recebeu atendimento médico antes de registro na delegacia
Contas de Ramon Gidalte são aprovadas por maioria e reforçam gestão fiscal em Casimiro
Câmara segue parecer do TCE-RJ e valida exercício de 2024, destacando controle e equilíbrio nas finanças públicas
Dia D contra a gripe mobiliza Casimiro de Abreu neste sábado
Vacinação será realizada em todas as unidades de saúde e mira grupos prioritários com foco na prevenção
Casimiro de Abreu vira palco da canoagem e recebe etapa nacional no Rio Macaé
Competição reúne atletas de todo o país e promete movimentar turismo e economia no fim de semana
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