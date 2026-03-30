Caso de violência dentro de residência acende alerta e mobiliza autoridades em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Caso de violência dentro de residência acende alerta e mobiliza autoridades em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 30/03/2026 10:33

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu registrou um caso grave de violência contra mulher na noite de quarta-feira, dia 26, que provocou comoção e mobilizou moradores da região central. A vítima foi atacada dentro da própria casa por um homem ainda não identificado.

Segundo as informações iniciais, o suspeito invadiu o imóvel e agrediu a mulher, que precisou de socorro imediato. Vizinhos perceberam a situação e prestaram ajuda, acionando atendimento de urgência.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Ângela Maria Simões Menezes, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Em seguida, foi levada para procedimentos legais, incluindo exames periciais no Instituto Médico Legal, que confirmaram a violência.

O caso foi registrado na 121ª Delegacia de Polícia, que conduz as investigações para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

A ocorrência reforça a importância da denúncia e da atuação rápida de vizinhos e autoridades em situações de risco. A polícia segue em diligência para localizar o suspeito e garantir a responsabilização conforme a lei.