Sessão na Câmara confirma aprovação das contas de Ramon Gidalte do exercício de 2024 em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução
Contas de Ramon Gidalte são aprovadas por maioria e reforçam gestão fiscal em Casimiro
Câmara segue parecer do TCE-RJ e valida exercício de 2024, destacando controle e equilíbrio nas finanças públicas
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