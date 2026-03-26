Sessão na Câmara confirma aprovação das contas de Ramon Gidalte do exercício de 2024 em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Sessão na Câmara confirma aprovação das contas de Ramon Gidalte do exercício de 2024 em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 26/03/2026 09:21

Casimiro de Abreu - A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu aprovou, por maioria, as contas de governo do prefeito Ramon Gidalte referentes ao exercício de 2024. A decisão, tomada em sessão realizada nesta quarta-feira, dia 25, seguiu o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

A análise confirma a regularidade na condução das finanças públicas do município, com base em critérios técnicos que avaliam aplicação de recursos, cumprimento de metas fiscais e responsabilidade na gestão orçamentária. O aval do TCE-RJ teve peso decisivo no entendimento do plenário, que acompanhou a recomendação do órgão de controle.

A aprovação representa um indicativo de equilíbrio fiscal e organização administrativa ao longo de 2024, além de reforçar a confiança institucional nos mecanismos de acompanhamento e fiscalização das contas públicas.

O processo de avaliação das contas é considerado uma das principais ferramentas de controle do Legislativo sobre o Executivo. A partir dele, são verificados indicadores essenciais que refletem o uso responsável do dinheiro público e a transparência na gestão.

Com o resultado, o município consolida mais um ciclo administrativo com as contas validadas, mantendo a regularidade necessária para continuidade de investimentos e planejamento de novas ações.