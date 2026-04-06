Mulher com mandado por roubo é levada para delegacia após identificação durante abordagem - Foto: Reprodução

Mulher com mandado por roubo é levada para delegacia após identificação durante abordagemFoto: Reprodução

Publicado 06/04/2026 13:57

Casimiro de Abreu - Uma abordagem de rotina terminou com a prisão de uma mulher procurada pela Justiça em Casimiro de Abreu. A captura aconteceu na madrugada de sábado (4), no bairro Vale das Palmeiras, durante patrulhamento de policiais militares.

Os agentes do 32º BPM perceberam a atitude suspeita de duas pessoas ao notarem a aproximação da viatura e decidiram realizar a abordagem. Durante a verificação de dados nos sistemas de segurança, os policiais confirmaram que uma das abordadas possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Diante da constatação, a mulher recebeu voz de prisão no local e foi encaminhada para a 123ª Delegacia de Polícia Civil, em Macaé. Após os procedimentos de praxe, ela permaneceu detida, à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.

A ação reforça a importância do policiamento ostensivo nas ruas, que segue como uma das principais estratégias para localizar foragidos e dar cumprimento a decisões judiciais.