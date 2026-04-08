Público participa de feira, música e experiências rurais no Festival do Feijão Sem Veneno - Foto: Divulgação

Público participa de feira, música e experiências rurais no Festival do Feijão Sem VenenoFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:19

Casimiro de Abreu - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio está apoiando o primeiro Festival de Cultura e Agricultura Familiar do Assentamento Visconde, em Casimiro de Abreu. O evento, também chamado de Festival do Feijão Sem Veneno, será realizado nos dias 11 e 12 de abril, sábado e domingo, com entrada gratuita e classificação livre.

Feira de produtos locais, alimentação caipira à base de feijão, vivências agroecológicas e uma programação cultural com forró, jongo, samba e ciranda prometem encantar o público, de 11h às 21h. De acordo com a analista ambiental Roberta Leocádio, responsável pela área temática de Gestão Socioambiental do Núcleo de Gestão Integrada Mico-Leão-Dourado, o Festival é fruto da parceria construída com o Pontão de Cultura Bantu Brasil.

"Durante a vivência no assentamento Visconde para estimular a produção rural sustentável, observamos a necessidade de buscar apoio para atividades culturais que já aconteciam no local, como artesanato com barro, ginástica, capoeira. Foi então que buscamos parceria para acessar recursos que pudessem garantir mais lazer e cultura para os produtores rurais e seus familiares. A primeira oportunidade foi um edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para apoio à execução de propostas culturais de festivais no estado do Rio de Janeiro. "A cultura agrega e fortalece a identidade de uma comunidade", destacou Roberta.

RELAÇÃO - A relação direta do ICMBio com o assentamento Visconde se deve pelo fato de o assentamento ser vizinho da Reserva Biológica União e integrar a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, que prevê, em seu plano de manejo, atividades como: incentivar a agricultura sustentável e o associativismo/cooperativismo, visando a geração de renda e a qualidade de vida para as comunidades existentes na região.

Chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio, Gisela Carvalho explica que "É nossa missão cuidar da natureza com as pessoas. Nesse sentido, estimulamos e apoiamos a implantação de projetos municipais e regionais de conservação e uso sustentável, bem como incentivamos a agricultura sustentável e a agroecologia na região". Por isso o nome do Festival faz alusão e já é popularmente chamado de Feijão sem Veneno.