Público participa de feira, música e experiências rurais no Festival do Feijão Sem VenenoFoto: Divulgação
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