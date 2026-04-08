Escola reformulada oferece ensino em tempo integral com novos espaços e tecnologia para os alunos - Foto: Divulgação

Escola reformulada oferece ensino em tempo integral com novos espaços e tecnologia para os alunosFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:20

Casimiro de Abreu - A rede de ensino de Casimiro de Abreu dá um passo importante na forma de educar e amplia o tempo do aluno dentro da escola com uma proposta mais completa. A cidade inaugura, nesta sexta-feira, 10 de abril, a primeira unidade voltada exclusivamente ao Ensino Fundamental II em tempo integral.

O CIEP José Bicudo Jardim, localizado no bairro Mataruna, passa a funcionar com uma nova dinâmica. Os estudantes terão uma carga de 35 horas semanais, com rotina diária que se estende ao longo do dia e inclui momentos de aprendizagem, atividades práticas e pausas para descanso.

A mudança não se resume ao aumento do tempo em sala. A unidade recebeu novos ambientes voltados à inovação e ao desenvolvimento dos alunos. Entre os destaques estão laboratórios de Ciências e Informática, sala maker com foco em robótica, além de espaços dedicados às artes e aos jogos pedagógicos, que estimulam criatividade e raciocínio.

A proposta segue diretrizes previstas no Plano Municipal de Educação, que incentiva o ensino em tempo integral como estratégia para melhorar o desempenho escolar e oferecer mais oportunidades aos estudantes, especialmente no contraturno.

Para marcar essa nova fase, a escola também ganhou mobiliário e materiais pedagógicos atualizados. A direção prevê encontros com responsáveis para apresentar a proposta e fortalecer a participação das famílias no processo educacional.

A secretária municipal de Educação, Gracenir Oliveira, destacou o avanço. “Estamos entregando uma escola transformada, com estrutura e proposta pedagógica que garantem ao aluno acesso a uma educação pública mais moderna e completa”, afirmou.

A iniciativa reforça o investimento em educação como base para o desenvolvimento social e aponta para um modelo que valoriza não apenas o conteúdo, mas a formação integral dos jovens.