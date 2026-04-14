Oportunidades offshore impulsionam mercado de trabalho em Barra de São João - Foto: Ilustração

Oportunidades offshore impulsionam mercado de trabalho em Barra de São JoãoFoto: Ilustração

Publicado 14/04/2026 12:26

Casimiro de Abreu - Trabalhadores de Casimiro de Abreu e de Barra de São João voltam a encontrar novas possibilidades de inserção no mercado com a abertura de vagas em diferentes setores da economia. A atualização do Banco de Empregos reúne oportunidades que atendem desde funções operacionais até cargos técnicos e especializados.

A lista contempla áreas como comércio, serviços, indústria e setor offshore, com vagas para ajudante de cozinha, operador de loja, confeiteiro, padeiro, auxiliar administrativo, motoristas em várias categorias e técnicos de diferentes segmentos. Também há oportunidades para profissionais da saúde, como nutricionista e fisioterapeuta, além de funções ligadas à área educacional.

Parte das vagas é exclusiva para moradores de Barra de São João, com maior diversidade de cargos, incluindo posições no setor industrial e offshore. Já em Casimiro de Abreu, as oportunidades se concentram em áreas como marmoraria, transporte e comércio.

A distribuição por localidade busca atender demandas específicas de cada região e facilitar o encaminhamento dos candidatos às empresas contratantes. A orientação é que os interessados procurem o Banco de Empregos, na subprefeitura de Barra de São João, para obter informações detalhadas sobre requisitos e processos de seleção.

A procura costuma ser alta, e as vagas podem ser preenchidas rapidamente, o que reforça a importância de acompanhar as atualizações e manter o cadastro ativo.