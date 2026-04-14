Cursos gratuitos ampliam oportunidades de qualificação para jovens do município - Foto: Ilustração

Cursos gratuitos ampliam oportunidades de qualificação para jovens do município Foto: Ilustração

Publicado 14/04/2026 12:26

Casimiro de Abreu - Jovens e adolescentes de Casimiro de Abreu ganharam mais tempo para garantir uma vaga em cursos gratuitos de qualificação. O prazo de inscrições foi estendido até o dia 24 de abril, ampliando o acesso a formações voltadas ao desenvolvimento pessoal e à preparação para o mercado de trabalho.

A iniciativa reúne opções em diferentes áreas, com foco em habilidades práticas e atuais. Entre os cursos disponíveis estão preparatório para o mercado de trabalho, digitação avançada, designer para iniciantes, inteligência artificial e inglês básico. As turmas atendem faixas etárias que vão de 10 a 24 anos, com atividades também previstas em Barra de São João.

Com a prorrogação do prazo, o início das aulas foi reagendado para o dia 8 de maio. Após o encerramento das inscrições, os candidatos serão contatados para receber orientações sobre as próximas etapas.

A proposta busca estimular o aprendizado e ampliar horizontes, oferecendo ferramentas que ajudam no desempenho escolar, no uso da tecnologia e na inserção profissional. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.