Moradores participam de aula gratuita que incentiva saúde e bem-estar no distrito - Foto: Divulgação

Moradores participam de aula gratuita que incentiva saúde e bem-estar no distritoFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 11:02

Casimiro de Abreu - Moradores de Professor Souza começaram a viver uma nova rotina com mais cuidado com o corpo e qualidade de vida. O projeto Fisioterapia em Movimento passou a integrar a agenda do distrito e oferece atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde e ao combate ao sedentarismo.

A iniciativa atende a uma demanda antiga da população e já iniciou as atividades com boa participação. As aulas acontecem sempre às sextas-feiras, às 9h, no Poliesportivo, reunindo pessoas interessadas em melhorar a mobilidade, fortalecer o corpo e cuidar da saúde de forma preventiva.

Para participar, basta comparecer ao local com documento com foto, CPF e Cartão SUS. A proposta é simples, acessível e pensada para alcançar diferentes públicos, desde quem busca reabilitação até quem deseja manter hábitos mais saudáveis no dia a dia.

A aula inaugural, realizada na sexta-feira, 10, contou com a presença de profissionais da área e da equipe responsável pelo projeto, que destacou a importância da prática regular de atividades físicas aliada à orientação adequada.

A coordenação do programa aponta que os resultados já observados em outras localidades são positivos, com melhora na qualidade de vida dos participantes e redução de problemas relacionados ao sedentarismo.

Mais do que exercício, o projeto também promove convivência social e troca de experiências, fortalecendo vínculos e incentivando hábitos que fazem a diferença na rotina da população.