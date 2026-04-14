Comitiva apresenta projetos em Brasília e busca recursos para ampliar saneamento em Professor Souza - Foto: Divulgação

Comitiva apresenta projetos em Brasília e busca recursos para ampliar saneamento em Professor SouzaFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 12:26

Casimiro de Abreu - A articulação por investimentos federais ganhou força nesta semana com a ida de representantes de Casimiro de Abreu a Brasília. A agenda institucional teve como foco garantir recursos para obras de saneamento, com destaque para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto no distrito de Professor Souza.

A presidente da autarquia Águas de Casimiro, Juliana Franco, participou das reuniões ao lado da assessora jurídica Julliane Lira Ventura. Durante dois dias, a comitiva percorreu gabinetes de parlamentares da bancada fluminense, onde apresentou projetos e formalizou pedidos de apoio financeiro.

Entre as prioridades está a implantação da ETE em Professor Souza, com investimento estimado em R$ 3,8 milhões. A proposta integra um conjunto de ações voltadas à ampliação da infraestrutura de saneamento e à melhoria dos serviços prestados à população.

Segundo a direção da autarquia, os encontros permitiram o encaminhamento das demandas e o cadastramento dos projetos junto aos parlamentares. A expectativa é de que os recursos possam viabilizar avanços no sistema de esgoto e contribuir para a qualidade de vida no distrito.

A agenda também contou com a participação de integrantes do governo municipal, incluindo representantes das áreas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Trabalho e Renda, além de membro do Legislativo. O grupo reforçou a importância da união institucional para viabilizar investimentos e acelerar projetos estruturantes.