Entorpecentes e dinheiro foram apreendidos durante ação policial no bairro - Foto: Divulgação

Entorpecentes e dinheiro foram apreendidos durante ação policial no bairroFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 11:07

Casimiro de Abreu - A atuação da Polícia Militar transformou uma denúncia anônima em resultado concreto contra o tráfico de drogas em Casimiro de Abreu. Dois homens foram presos na quarta-feira no bairro Jardim Aparecida após uma ação que revelou esconderijos improvisados para armazenamento de entorpecentes.

Os agentes do 32º BPM chegaram ao local após informações sobre a venda de drogas na região. A movimentação suspeita chamou atenção e levou à abordagem imediata dos envolvidos, seguida por uma varredura nas proximidades.

Durante as buscas, os policiais localizaram drogas como cocaína, maconha e crack escondidas em sacolas sobre um muro de tijolos e também dentro de um medidor de energia, estratégia comum para dificultar a ação policial. No mesmo ponto, foram apreendidos 196 reais em dinheiro e um aparelho celular.

Os suspeitos foram encaminhados para a 121ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. Um deles já possuía quatro anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, dano e violência doméstica.

A ocorrência segue sob investigação e reforça o alerta sobre a atuação do tráfico em áreas residenciais, impactando diretamente a rotina dos moradores e exigindo respostas rápidas das forças de segurança.